План ТКГ дозволить Росії закінчити війну, не втративши обличчя

19:03 09 листопада Київ, Україна

Якщо Росія не "влаштує демарш", на засіданні ТКГ буде запропоновано створити п'яту підгрупу врегулювання ситуації на кордоні, вже розроблений план, який дозволить РФ закінчити війну і не втратити обличчя.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Ми, скоріше, розглядаємо їхнє (Росії - ред.) бажання закінчити війну на Донбасі. За деякими ознаками ми бачимо, що вони вже не тягнуть, перш за все економічно і політично. Вони хотіли б піти. Тут питання - дати їм можливість зберегти обличчя, так званий "золотий міст", тому що вони ж не можуть піти в такому наративі, що "ми програли спільному тиску України та ОБСЄ". Вони повинні бути мудрими, для власного народу та міжнародної спільноти, які спільно вирішили питання, подбали про жителів Донбасу, припинили війну. Наш план дає їм таку можливість. Тому що треба бути реалістом і розуміти, що Путін, Кремль, може продовжувати війну нескінченно, якщо їм не дати зберегти обличчя. Ми даємо їм таку можливість", - сказав Арестович.

За його словами, основним посиланням в Плані дій є загальні міжнародні зусилля.