План Росії посварити Україну та Польщу провалився - ISW

08:21 23 вересня Київ, Україна

Російські обстріли портів та зерносховищ змусили Україну транспортувати своє зерно через країни Європи. Це, у свою чергу, створило напружену атмосферу серед зерновиробників цих країн. Таким чином, росія реалізувала частину своєї кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з її західними сусідами, зокрема, з Польщею.. Однак ці спроби зазнали невдачі. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за п'ятницю, 22 вересня.

Аналітики ISW вважають, зазначають, що президент Польщі Анджей Дуда пояснив попередню заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава більше не постачатиме зброю Україні. Як з'ясувалося, йшлося лише про нове озброєння, яке Польща закуповує для своєї країни.. В іншому ж вони дотримуватимуться попередніх домовленостей про постачання зброї.

"Російські спроби посилити розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі, оскільки 22 вересня прем'єр-міністр Польщі Анджей Дуда підтвердив міцність польсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Дуда заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами не істотно впливає на відносини двох країн.

Нагадаємо, цього тижня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву військову допомогу. Пізніше Дуда заявив, що слова Моравецького було вирвано з контексту. Він також запевнив, що ті контракти щодо польського озброєння, які Польща підписала з Україною, виконуватимуться.