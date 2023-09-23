План Росії посварити Україну та Польщу провалився - ISW

Російські обстріли портів та зерносховищ змусили Україну транспортувати своє зерно через країни Європи. Це, у свою чергу, створило напружену атмосферу серед зерновиробників цих країн. Таким чином, росія реалізувала частину своєї кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з її західними сусідами, зокрема, з Польщею.. Однак ці спроби зазнали невдачі. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за п'ятницю, 22 вересня.
Аналітики ISW вважають, зазначають, що президент Польщі Анджей Дуда пояснив попередню заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава більше не постачатиме зброю Україні. Як з'ясувалося, йшлося лише про нове озброєння, яке Польща закуповує для своєї країни.. В іншому ж вони дотримуватимуться попередніх домовленостей про постачання зброї.
Зазначається також, що Дуда заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами не істотно впливає на відносини двох країн.
Нагадаємо, цього тижня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву військову допомогу. Пізніше Дуда заявив, що слова Моравецького було вирвано з контексту. Він також запевнив, що ті контракти щодо польського озброєння, які Польща підписала з Україною, виконуватимуться.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі