План росії з легітимізації своїх військ на ЗАЕС провалився - міністр енергетики

План росії з легітимізації своїх військ на українській атомній станції провалився, більшість учасників розуміють ціну її цинічних заяв.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Галущенко зазначає, що засідання Ради безпеки ООН вкотре підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння росії, яка прагне змінити світовий порядок.
Галущенко зазначає, що засідання Ради безпеки ООН вкотре підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння росії, яка прагне змінити світовий порядок.
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