План росії з легітимізації своїх військ на ЗАЕС провалився - міністр енергетики

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



Галущенко зазначає, що засідання Ради безпеки ООН вкотре підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння росії, яка прагне змінити світовий порядок.

"Вдячний країнам-учасницям Ради безпеки ООН, усім, хто підтримав Україну у спробі повернути суверенне право на ЗАЕС, що черговий план росії - цього разу щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції, провалився. Сподіваюся, така російська демонстрація зневаги до здорового глузду та зневажливе ставлення до учасників Ради безпеки ООН стане драйвером для якнайшвидшого ухвалення рішення про спільну місію МАГАТЕ та ООН на ЗАЕС для її деокупації та забезпечення ядерної безпеки світу", - наголосив міністр.