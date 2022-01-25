План роботи депутатів ВРУ на поточний тиждень

10:58 25 січень Київ, Україна

Сьогодні Верховна Рада повертається на пленарні засідання після новорічно-різдвяних свят.

Робочий день керівники фракцій та груп розпочнуть із закритої зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.



Говорять про загрозу вторгнення Росії. На порядку денному всього пленарного тижня – ухвалення законопроєктів про протидію поправочному спаму, посилення кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів.



Також заплановано розгляд проєктів законів щодо зниження податкових ставок для учасників ринку азартних ігор, документ поділу функцій Міністерства внутрішніх справ та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Окрім цього, будуть розглянуті питання захисту політв'язнів та їхніх сімей.



До кінця тижня заплановано ухвалення президентського законопроєкту про економічний паспорт українця.



У п'ятницю на традиційній годині питань уряду депутати планують заслухати доповіді прем'єра Дениса Шмигаля з енергетичної безпеки, міністра оборони Резнікова щодо ситуації на кордоні з Росією. А також керівника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо ситуації з КОВІД-19 в Україні.