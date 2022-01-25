План роботи депутатів ВРУ на поточний тиждень

Сьогодні Верховна Рада повертається на пленарні засідання після новорічно-різдвяних свят.
Робочий день керівники фракцій та груп розпочнуть із закритої зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Говорять про загрозу вторгнення Росії. На порядку денному всього пленарного тижня – ухвалення законопроєктів про протидію поправочному спаму, посилення кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів.
Також заплановано розгляд проєктів законів щодо зниження податкових ставок для учасників ринку азартних ігор, документ поділу функцій Міністерства внутрішніх справ та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Окрім цього, будуть розглянуті питання захисту політв'язнів та їхніх сімей.
До кінця тижня заплановано ухвалення президентського законопроєкту про економічний паспорт українця.
У п'ятницю на традиційній годині питань уряду депутати планують заслухати доповіді прем'єра Дениса Шмигаля з енергетичної безпеки, міністра оборони Резнікова щодо ситуації на кордоні з Росією. А також керівника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо ситуації з КОВІД-19 в Україні.
Говорять про загрозу вторгнення Росії. На порядку денному всього пленарного тижня – ухвалення законопроєктів про протидію поправочному спаму, посилення кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів.
Також заплановано розгляд проєктів законів щодо зниження податкових ставок для учасників ринку азартних ігор, документ поділу функцій Міністерства внутрішніх справ та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Окрім цього, будуть розглянуті питання захисту політв'язнів та їхніх сімей.
До кінця тижня заплановано ухвалення президентського законопроєкту про економічний паспорт українця.
У п'ятницю на традиційній годині питань уряду депутати планують заслухати доповіді прем'єра Дениса Шмигаля з енергетичної безпеки, міністра оборони Резнікова щодо ситуації на кордоні з Росією. А також керівника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо ситуації з КОВІД-19 в Україні.
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