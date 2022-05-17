План путіна із захоплення України від початку був приречений на провал

08:47 17 травня Київ, Україна

На третій місяць війни війська росії не досягли жодної з цілей і як би не розвивалися події далі, вже зараз очевидно: початковий план путіна провалився.

Незважаючи на очевидні невдачі на фронті, військове керівництво росії не перестає повторювати, що все йде за планом. Але це, мабуть, не так.

Звідки така впевненість? Як би це смішно не звучало, рішення про війну приймала найнеінформованіша людина, яка могла прийняти таке рішення. Президент. Про це розповів виданню «Важливі історії» колишній працівник фсб

Через режим ізоляції, в якому президент путін живе від початку пандемії, його контакти вкрай обмежені. Головним джерелом інформації про Україну для нього стала велика п'ята служба фсб, яку очолює генерал Сергій Беседа. Ця структура спеціалізується на зборі інформації всередині росії та в країнах колишнього радянського союзу.



Однак у самій фсб до якості роботи «п'ятої служби» накопичилося багато питань і називають її співробітників «продавцями повітря», а її саму — «болотом».

«Протягом багатьох років український напрямок не вважався у фсб пріоритетним. З багатьох причин. По-перше, тому що багато співробітників спецслужб росії та України, по суті, були вчорашніми однокурсниками та колегами. По-друге, тому що влада росії завжди дивилася на Україну, як на провінцію своєї метрополії, і у фсб ніхто особливо не намагався зрозуміти, що насправді відбувалося в сусідній країні. Вони додумували, неправильно інтерпретували, а часом і фантазували, а керівництво із задоволенням у це вірило. Наприклад, вони писали, що регіони України живуть окремо від влади у Києві і варто лише підштовхнути, як регіони втечуть у бік росії», - розповіло джерело.

Головними інформаторами «великої п'ятої служби» залишалися чиновники адміністрації Віктора Януковича, які оселилися в росії після 2014 року. Більше того, вони намагалися використати фсб у своїх інтересах.

«Вони згодовували Беседі свої фантазії, щоб, по-перше, виправдати своє існування та освоїти бюджети, які витрачали нібито на „агентуру“. По-друге, їхньою головною метою було повернення в Україну, вони вже посади розписували, і вся їхня інформація підганялася під цю мету», — розповів співрозмовник видання.

Але справа не тільки й не так у тому, що путіна обманювали, а в тому, що він сам був радий обманюватися.

«Путін болісно сприймає інформацію, яка не сходиться з його точкою зору, тому поступово йому перестали доповідати неприємну інформацію. Після початку пандемії ситуація посилилася тим, що глава держави фізично дистанціювався від оточуючих та скоротив контакти», - розповіло джерело.

У психології таке когнітивне спотворення називається confirmation bias, «упередженістю підтвердження», коли людина вибирає лише ту інформацію, яка узгоджується з її точкою зору.

Над усім цим можна було б сміятися, якби ці рішення про війну не привели до загибелі десятків тисяч людей.