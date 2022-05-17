План путіна із захоплення України від початку був приречений на провал

На третій місяць війни війська росії не досягли жодної з цілей і як би не розвивалися події далі, вже зараз очевидно: початковий план путіна провалився.
Незважаючи на очевидні невдачі на фронті, військове керівництво росії не перестає повторювати, що все йде за планом. Але це, мабуть, не так.
Звідки така впевненість? Як би це смішно не звучало, рішення про війну приймала найнеінформованіша людина, яка могла прийняти таке рішення. Президент. Про це розповів виданню «Важливі історії» колишній працівник фсб.
Через режим ізоляції, в якому президент путін живе від початку пандемії, його контакти вкрай обмежені. Головним джерелом інформації про Україну для нього стала велика п'ята служба фсб, яку очолює генерал Сергій Беседа. Ця структура спеціалізується на зборі інформації всередині росії та в країнах колишнього радянського союзу.
Однак у самій фсб до якості роботи «п'ятої служби» накопичилося багато питань і називають її співробітників «продавцями повітря», а її саму — «болотом».
Головними інформаторами «великої п'ятої служби» залишалися чиновники адміністрації Віктора Януковича, які оселилися в росії після 2014 року. Більше того, вони намагалися використати фсб у своїх інтересах.
Але справа не тільки й не так у тому, що путіна обманювали, а в тому, що він сам був радий обманюватися.
У психології таке когнітивне спотворення називається confirmation bias, «упередженістю підтвердження», коли людина вибирає лише ту інформацію, яка узгоджується з її точкою зору.
Над усім цим можна було б сміятися, якби ці рішення про війну не привели до загибелі десятків тисяч людей.
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