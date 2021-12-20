Піщанська отримала посаду голови АМКУ

19:43 16 липень Київ, Україна





Раніше профільний комітет Ради розглянув подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль про призначення Піщанської головою



Нагадаємо, 3 липня Верховна рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету. А 6 липня виконувачем обов'язків глави АМКУ стала Піщанська, яка була першим заступником голови комітету і державним уповноваженим.



Верховна Рада призначила на посаду голови Антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську. Відповідний проект постанови №3856 на сьогоднішньому засіданні підтримали 255 народних депутатів.Раніше профільний комітет Ради розглянув подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль про призначення Піщанської головою АМКУ і прийняв рішення рекомендувати ВР призначити її на цю посаду.Нагадаємо, 3 липня Верховна рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету. А 6 липня виконувачем обов'язків глави АМКУ стала Піщанська, яка була першим заступником голови комітету і державним уповноваженим.

Освіта та кар'єра

Піщанська отримала дві вищі освіти. Вона - випускниця Криворізького технічного університету за спеціальністю інженер промислового та цивільного будівництва і магістр економіки в КНЕУ. З 2010 року - сертифікований проектний менеджер AFM. Крім того, Піщанська вчиться в Единбурзької бізнес-школі на програмі МВА.



Кар'єра нової глави АМКУ починалася в рідному Кривому Розі. В її послужному списку - робота інженером-оператором компанії Техпрогресс, інженером у конструкторському бюро. Більше 15 років Піщанська пропрацювала на різних посадах на комбінаті Криворіжсталь і в компанії-наступника меткомбінату після його приватизації - Арселор Міттал Кривий Ріг.



Потім близько року в Метінвесті Ріната Ахметова. Після - пішла в власний бізнес, а з нього - на держслужбу.