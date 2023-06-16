Спікер Повітряних сил ЗСУ: навчання українських пілотів на F-16 займе 4 місяці

11:43 19 травня Київ, Україна

Українські пілоти, які опановуватимуть літаки F-16, пройшли тестування у США . За підсумками тестування стало відомо, що на перенавчання українських льотчиків піде близько 4 місяців.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання підготовки українських пілотів для використання F-16.

«Оцінювалися наші пілоти. Це були бойові пілоти, з бойовим досвідом, з великим нальотом годин. Зараз у всіх такий наліт годин, сьогодні всі льотчики в бойових умовах виконують надзвичайно важкі завдання, роблять героїчні речі на старій техніці, яка вдвічі старша за самих пілотів… Такі два пілоти пройшли тестування в США, і там на цьому тестуванні були зроблені висновки, і на авіасимуляторах, і на авіатренажерах було оцінено, скільки їм знадобиться часу для того, щоб опанувати західну техніку. Мається на увазі такий літак, як F-16… Наші американські партнери зробили висновок, що можливо і до чотирьох місяців буде достатньо для того, щоб таких вже підготовлених льотчиків, як у нас, просто перевчити. Не навчити, а перевчити на інший тип літака», – пояснив речник.

За словами Ігната, йдеться не лише про навички зліт-посадки, а й про ведення бойових дій, застосування озброєння.

«У кожного пілота є своя індивідуальна підготовка, кожен пілот матиме індивідуальну програму, хто швидше, хто пізніше, але льотчики вже зараз готуються, вивчають теоретичні речі та роблять, відповідно, величезні кроки. Не забуватимемо і про інженерів, про офіцерів бойового управління», – наголосив Ігнат, додавши, що використання F-16 може докорінно змінити ситуацію на полі бою.

Відповідаючи на запитання про здатність європейських країн підготувати українських пілотів, спікер висловив сподівання, що «в європейській сім'ї всім знайдеться місце», адже не про такі вже великі обсяги йдеться.

"Ми теж не можемо на сьогодні одразу направити всіх льотчиків вчитися за кордон", - зазначив Ігнат.

Він також висловив сподівання, що європейські країни згуртуються у питанні підготовки українських пілотів та постачання літаків F-16.