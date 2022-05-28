Петра Порошенка затримали прикордонники під час спроби виїхати за кордон

Як відомо, екс-президент України Петро Порошенко перебуває під підозрою у державній зраді та рішенням суду, відповідно, йому обмежено виїзд із країни. Про які закордонні відрядження в такому разі може йтися?
Але, повідомила у п'ятницю, 27 травня, нардеп Ірина Геращенко, Порошенко намагався виїхати з України через пункт пропуску Рава Руська.
За її словами, Порошенко мав взяти участь у ПА НАТО і відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР Русланом Стефанчуком, але Порошенка не пропустили через кордон.
Геращенко додала, що це свідчить про наявність у влади "чорних списків", тому що склад делегації для участі у парламентській асамблеї НАТО було затверджено заздалегідь, і решті делегатів прикордонники дозволили виїхати.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань народному депутату, лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку.
Колишнього президента підозрюють у державній зраді. У тому, що він нібито розірвав контракти на постачання вугілля з ПАР та організував постачання вугілля з непідконтрольного Донбасу.
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