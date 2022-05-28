Петра Порошенка затримали прикордонники під час спроби виїхати за кордон

06:49 28 травня Київ, Україна

Як відомо, екс-президент України Петро Порошенко перебуває під підозрою у державній зраді та рішенням суду, відповідно, йому обмежено виїзд із країни. Про які закордонні відрядження в такому разі може йтися?

Але, повідомила у п'ятницю, 27 травня, нардеп Ірина Геращенко, Порошенко намагався виїхати з України через пункт пропуску Рава Руська.

За її словами, Порошенко мав взяти участь у ПА НАТО і відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР Русланом Стефанчуком, але Порошенка не пропустили через кордон.

"Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про "підроблене або скасоване розпорядження", хоч всіх інших депутатів, хоч які інспектують курорти Італії слуг, хоч вивозять коштовності ОПЗЖ, випускають з країни без жодних проблем. Керівництво фракції ЄС весь вечір намагалося зв'язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, проте він не вийшов на контакт.. Хоча має захищати парламентаризм та демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів", - написала вона.

Геращенко додала, що це свідчить про наявність у влади "чорних списків", тому що склад делегації для участі у парламентській асамблеї НАТО було затверджено заздалегідь, і решті делегатів прикордонники дозволили виїхати.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань народному депутату, лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку.

Колишнього президента підозрюють у державній зраді. У тому, що він нібито розірвав контракти на постачання вугілля з ПАР та організував постачання вугілля з непідконтрольного Донбасу.