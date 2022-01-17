Петро Порошенко повернувся до України з Польщі лоукостером WizzAir. Відео

09:07 17 січень Київ, Україна

Вранці 17 січня експрезидент Петро Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту «Жуляни».



Рейс W61567 авіакомпанії WizzAir вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (7:40 за Києвом) та приземлився у столиці України о 9:03.



Біля "Жулян" зібралося кілька сотень прихильників лідера "Європейської солідарності". Вони стоять із прапорами біля входу до термінала. Також біля аеропорту чергують силовики.



Раніше сьогодні вранці Порошенко пройшов контроль в аеропорту Варшави. Перед відльотом Порошенко опублікував відео.



Відомо, що Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні повернення до України 17 січня.



Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня о 11:00.



ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, в якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.



Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку розглядатиметься у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.