Петро Порошенко повернувся до України з Польщі лоукостером WizzAir. Відео

Вранці 17 січня експрезидент Петро Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту «Жуляни».
Рейс W61567 авіакомпанії WizzAir вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (7:40 за Києвом) та приземлився у столиці України о 9:03.
Біля "Жулян" зібралося кілька сотень прихильників лідера "Європейської солідарності". Вони стоять із прапорами біля входу до термінала. Також біля аеропорту чергують силовики.
Рейс W61567 авіакомпанії WizzAir вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (7:40 за Києвом) та приземлився у столиці України о 9:03.
Біля "Жулян" зібралося кілька сотень прихильників лідера "Європейської солідарності". Вони стоять із прапорами біля входу до термінала. Також біля аеропорту чергують силовики.
Раніше сьогодні вранці Порошенко пройшов контроль в аеропорту Варшави. Перед відльотом Порошенко опублікував відео.
Відомо, що Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні повернення до України 17 січня.
Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня о 11:00.
ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, в якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.
Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку розглядатиметься у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.
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