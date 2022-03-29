Петро Порошенко: негайно відкрити відомчі лікарні, включаючи Феофанію

14:22 05 листопада Київ, Україна

Петро Порошенко різко розкритикував проєкт чинного президента "Велике будівництво", назвавши його "Велике злодійство" і рекомендував Володимиру Зеленському перенаправити гроші з будівництва на допомогу простим людям в боротьбі з пандемією.



Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.



"За 72 години, і це моє звернення до прем'єр-міністра, ми повинні негайно відкрити відомчі лікарні, включаючи Феофанію, рішення повинен прийняти Зеленський. І помістити туди тих, кому не вистачає місця в лікарні", - вимагає лідер "Європейської Солідарності".

"У Зеленського і уряду було 9 місяців і 66 мільярдів коронавірусного фонду для того, щоб якісно приготувати країну до викликів пандемії. Не зроблено нічого від слова "зовсім". Ні апаратів ШВЛ, ні кисню, ні ліків, ні засобів захисту, ні ліжок, обладнаних усім необхідним в лікарнях. Українці залишилися сам на сам з цими проблемами. Я підкреслюю - це злочин. І ціна цього злочину росте кожен день. Майже 10 000 хворих за добу, за 24 години. У Києві тисяча хворих. Майже двісті померлих. Померлих вдома, тому що немає місця в лікарнях. Померлих в лікарнях, тому що немає кисню, тому що вони задихнулися. Хворих, тому що немає засобів захисту", - зазначає Петро Порошенко.

П'ятий президент закликав припинити так зване "Велике будівництво" з найдорожчою вартістю кілометра і передбачити в бюджеті наступного року окрему програму, "яка передбачає безкоштовні маски, тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні. Всього цього позбавлені українці, тому що з коронавірусного фонду гроші витрачалися на значну програму, яка називається "Велике злодійство". тому що звідти вони крадуть", - говорить Петро Порошенко.



"Я твердо переконаний: оскільки ми перемогли на місцевих виборах - ми переможемо COVID-19. Українці, все буде добре", - резюмував п'ятий президент.