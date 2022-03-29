Петро Порошенко: негайно відкрити відомчі лікарні, включаючи Феофанію

Петро Порошенко різко розкритикував проєкт чинного президента "Велике будівництво", назвавши його "Велике злодійство" і рекомендував Володимиру Зеленському перенаправити гроші з будівництва на допомогу простим людям в боротьбі з пандемією.
Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.
"За 72 години, і це моє звернення до прем'єр-міністра, ми повинні негайно відкрити відомчі лікарні, включаючи Феофанію, рішення повинен прийняти Зеленський. І помістити туди тих, кому не вистачає місця в лікарні", - вимагає лідер "Європейської Солідарності".
П'ятий президент закликав припинити так зване "Велике будівництво" з найдорожчою вартістю кілометра і передбачити в бюджеті наступного року окрему програму, "яка передбачає безкоштовні маски, тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні. Всього цього позбавлені українці, тому що з коронавірусного фонду гроші витрачалися на значну програму, яка називається "Велике злодійство". тому що звідти вони крадуть", - говорить Петро Порошенко.
"Я твердо переконаний: оскільки ми перемогли на місцевих виборах - ми переможемо COVID-19. Українці, все буде добре", - резюмував п'ятий президент.
"Я твердо переконаний: оскільки ми перемогли на місцевих виборах - ми переможемо COVID-19. Українці, все буде добре", - резюмував п'ятий президент.
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