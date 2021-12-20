Петиція проти 5G: Зеленський відповів

18:22 21 липень Київ, Україна

Зеленський, розглянувши петицію проти 5G, послався на міжнародні дослідження, які говорять, що немає ніяких доказів, що підтверджують сприяння 5G в поширенні Covid-19

"Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G в поширенні Covid-19 або будь-який інший хвороби або інфекції. На момент появи коронавируса більшість країн не мали, і в даний час не мають мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти поширенню коронавируса , - зазначив він.

Український президент зазначив, що 5G є технологічним розвитком попередніх стандартів. Ці технології протягом декількох десятків років довели свою безпеку. Як з точки зору впливу випромінювання, так і не дивлячись на поширення будь-якої іншої хвороби або інфекції, в тому числі коронавируса, резюмував президент.



Він зобов'язав уряд "інформувати населення" про вплив мобільних технологій 4G і 5G на здоров'я людей. Таке доручення отримали прем'єр-міністр і Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).



Президент нагадав про свій указ №242 від 17 травня 20219 року "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління". Відзначивши при цьому, що план заходів щодо реалізації цього документ Кабмін і НКРЗІ поки не затвердили.



Нагадаємо, що петиція з вимогою заборонити стандарт зв'язку 5G набрала необхідні для розгляду президентом підписи ще на початку місяця, 6 числа