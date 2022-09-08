Петербурзькі депутати запропонували держдумі звинуватити путіна в держзраді

Депутати ради муніципального округу «Смольнінське» у Санкт-Петербурзі подали звернення до держдуми з вимогою звинуватити путіна у держзраді через війну в Україні.
Про це повідомив депутат Дмитро Палюга.
За словами Палюги, із десяти осіб «за» проголосували сім депутатів.
На думку авторів звернення, дії путіна з початку так званої "спеціальної військової операції" підпадають під 93 статтю Конституції, згідно з якою президент може бути звільнений з посади на підставі висунутого держдумою звинувачення в держзраді або інших тяжких злочинах.
Рішення президента росії напасти на Україну «завдає шкоди безпеці росії та її громадян», йдеться у зверненні, оскільки російська армія втрачає свої боєздатні підрозділи, а громадяни стають інвалідами. Також автори звернення звертають увагу на те, що відхід іноземних компаній з ринку та еміграція освіченого населення не можуть «пройти безслідно для економічного добробуту громадян росії». Депутати зазначають, що блок НАТО попри заявлені цілі розширюється на схід, а Україна отримує сучасну військову техніку.
За словами Палюги, у відповідь на своє звернення вони швидше за все отримають "якісь відписки".
У березні, невдовзі після початку вторгнення росії в Україну, Рада Смольнінського направила путіну депутатський запит із закликом зупинити кровопролиття, вивести війська з території України та піти у відставку.
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