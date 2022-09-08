Петербурзькі депутати запропонували держдумі звинуватити путіна в держзраді

19:40 08 вересня Київ, Україна

Депутати ради муніципального округу «Смольнінське» у Санкт-Петербурзі подали звернення до держдуми з вимогою звинуватити путіна у держзраді через війну в Україні.





Про це повідомив депутат Дмитро Палюга.

За словами Палюги, із десяти осіб «за» проголосували сім депутатів.

На думку авторів звернення, дії путіна з початку так званої "спеціальної військової операції" підпадають під 93 статтю Конституції, згідно з якою президент може бути звільнений з посади на підставі висунутого держдумою звинувачення в держзраді або інших тяжких злочинах.



Рішення президента росії напасти на Україну «завдає шкоди безпеці росії та її громадян», йдеться у зверненні, оскільки російська армія втрачає свої боєздатні підрозділи, а громадяни стають інвалідами. Також автори звернення звертають увагу на те, що відхід іноземних компаній з ринку та еміграція освіченого населення не можуть «пройти безслідно для економічного добробуту громадян росії». Депутати зазначають, що блок НАТО попри заявлені цілі розширюється на схід, а Україна отримує сучасну військову техніку.

«Одна з декларованих президентом росії цілей — демілітаризація України, і ми бачимо, що відбувається рівно протилежне. В рамках його риторики він завдає шкоди безпеці російській федерації, — пояснив Палюга. — Ми хочемо показати людям, що є депутати, які не згодні з поточним курсом і вважають, що путін завдає шкоди росії. Ми хочемо показати людям, що не боїмося про це говорити».

За словами Палюги, у відповідь на своє звернення вони швидше за все отримають "якісь відписки".

"Це вже не перше звернення. Ми вже отримували різні відписки і з адміністрації президента, і з думи. Для нас було важливіше продемонструвати людям, які не згодні з тим, що зараз відбувається в країні, не згодні з курсом влади, що є депутати, які також із цим не згодні, і що ми готові про це говорити вголос. Це публічний жест, ми всі розуміємо, що зараз політичне поле зачищене в росії, а свободи слова немає. Але ми користуємось своїми законними правами на взаємодію з іншими органами влади, щоб висловлювати нашу позицію", – сказав муніципальний депутат.

У березні, невдовзі після початку вторгнення росії в Україну, Рада Смольнінського направила путіну депутатський запит із закликом зупинити кровопролиття, вивести війська з території України та піти у відставку.