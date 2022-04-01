Пєсков: "Вибухи у Білгороді не можуть сприяти мирним переговорам"

13:27 01 квітня Київ, Україна

Спікер президента росії відмовився підтвердити версію про авіаудар українських вертольотів по білгородській нафтобазі.



Президент росії володимир путін уже отримав інформацію про інцидент у Білгороді. Про це журналістам заявив його речник дмитро пєсков, пише видання «Інтерфакс».



За словами пєскова, пожежа на білгородській нафтобазі - "це, безумовно, не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів".



Водночас кремль відмовився називати цей інцидент «авіаударом Збройних сил України», як це вже зробила місцева влада. «Не нам в адміністрації президента давати якісь оцінки. Це мають робити професіонали. […] А щодо того, що трапилося, то оцінки таки повинні давати не ми, а наші силові відомства», – пояснив позицію путіна його спікер.



Хоча, додав пєсков, перевага російських збройних сил у війні проти України «є абсолютним фактом, це справді так».



Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, вночі в російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Місцева влада почала відселяти мешканців сусідніх із палаючим об'єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждали двоє людей.



Пізніше губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Білгородської області залетіли два українські вертольоти – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто й завдали удару по цьому об'єкту.



Пожежа на нафтобазі викликала величезний ажіотаж серед білгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довгі черги.



Це не перша пожежа у Білгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Білгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Білгорода та Білгородського району, зокрема, у селі Червоний Жовтень.



Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозилися з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» в інциденті не шукали.