Пєсков: Шанси врегулювати ситуацію на Донбасі зменшуються

14:50 17 липень Київ, Україна

Москва стурбована заяву української сторони про необхідність перегляду комплексу Мінських домовленостей. Якщо влада України відмовляться виконувати умови Мінських угод, імовірна перспектива обнулення всіх досягнутих результатів і шансів на світ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в п'ятницю, 17 липня.

Пєсков підкреслив, що "навіть думати про те, щоб узгодити якісь нові параметри", неможливо без участі представників самопроголошених республік. При цьому, зазначив представник Кремля, "українські візаві категорично відмовляються від будь-яких контактів і спілкування з ними".



Раніше повідомлялося, що заявами України про необхідність переглянути Мінські угоди незадоволені президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Крім того, Путін і Меркель підтвердили відсутність альтернативи мінським угодами як основи для врегулювання конфлікту всередині України.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв вийти з мінських угод, якщо "нормандська четвірка" за рік не досягне реальних результатів по Донбасу.



