Пєсков розповів, коли Путін привітає Байдена

12:55 25 листопада Київ, Україна

Володимир Путін не має наміру поздоровляти Джозефа Байдена доти, поки не закінчиться офіційний підрахунок голосів в останньому американському штаті.



Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



"Ні, цього недостатньо. Ви знаєте, що ще триває розгляд і перерахунок голосів в деяких штатах, без якого не можуть бути офіційно підбиті підсумки виборів", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи є це рішення Трампа достатнім для того, щоб російський президент привітав переможця.

Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену.



Росія очікує визначення переможця виборів президента США, коли один з кандидатів визнає поразку, або підбиття підсумків "легітимним способом".