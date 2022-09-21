Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту про часткову мобілізацію

Прессекретар президента рф дмитро пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу володимира путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.
Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство.
На прохання розкрити хоча б тему чи причину "закриття" цього пункту він додав: "Я не можу пояснити".
В указі путіна про часткову мобілізацію є один закритий пункт №7. У версії документа, опублікованій на сайті кремля, цей пункт пропущено, а у версії, що представлена на порталі правової інформації, він позначений як "для службового користування".
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