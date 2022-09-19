Пєсков назвав "брехнею" заяви про масові вбивства рф українців на Харківщині

13:29 19 вересня Київ, Україна

Прессекретар президента росії дмитро пєсков назвав "брехнею" заяви про масові вбивства російськими військовими українців у Харківській області.



Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 19 вересня.

"Це той самий сценарій, що у Бучі. Все розвивається за одним сценарієм. Це брехня. Звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", - заявив він.

За даними українських правоохоронних органів, у звільненому Ізюмі та його околицях знайдено тіла сотень людей. Зокрема, знайдено поховання більш як на 400 могил. Також виявлено десятки вбитих мирних мешканців по всій деокупованій території Харківщини. Дані не остаточні, пошуки продовжуються.