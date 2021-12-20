Пєсков Байдену: В Росії не автократія, а своя демократія

Є латинські терміни, які мають подвійне значення. Але навряд чи хто знайде друге значення у слова «демократія». А ось поліглоти з оточення Путіна пристосувалися і знайшли. І вийшло у них, що автократія - це та ж демократія, але по-путінськи.

А почалося все з виступу президента США Джо Байдена. Говорячи про відносини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, Байден зазначив, що він, як і Путін "думає, що автократія - це хвиля майбутнього", - підкресливши, що демократія не в змозі функціонувати в нинішньому складному світі. Байден зауважив, що в Росії дотримуються автократії, оскільки демократія вже не може там існувати, на що отримав відповідь Кремля.

Його висловлювання прокоментували в РФ. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "помилка" США в тому, що, якщо країна не підходить під американські "параметри", в США її можуть назвати різними словами: і "автократією" або якось по-іншому.

За його словами, в РФ не автократія, країна просто має "свою демократію", яка найбільше підходить національним засадам країни і нинішньому укладу.