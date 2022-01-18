Перший за пів року закордонний візит Зеленського

Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський вперше за останні пів року зробить політичний візит за межі країни. Наступного тижня він на два дні відвідає Австрію.

В рамках візиту 15-16 вересня заплановані переговори з президентом Австрії Олександром ван дер Белленом, канцлером Себастіаном Курцом і главою парламенту Австрії Вольфгангом Соботкою.

Зеленський і ван дер Беллен візьмуть участь в роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Зеленського та його дружини в церемонії презентації російськомовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Відзначимо, через пандемію коронавірусу Зеленський практично не здійснює закордонних візитів. Замість цього він їздить по Україні з інспекціями проєкту "Велике будівництво".