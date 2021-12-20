Перший прем'єр України приєднався до делегації в ТКГ
18:59 04 серпень Київ, Україна
Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, розглянув пропозицію Андрія Єрмака і погодився увійти до складу української делегації в ТКГ
.
"Буду відвертим. Рішення про участь в ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами про наше з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди прикро висловлюються, сміються щодо нашого віку і т.д. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь у фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина - це Україна і її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським ", - заявив Фокін.
Також він висловив готовність разом з групою політиків відвідати окуповані райони Донецької і Луганської областей для проведення переговорів по врегулюванню ситуації.
"Я, як і Леонід Макарович (Кравчук - ред.), Упевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б з групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію і поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України ", - резюмував Фокін.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі