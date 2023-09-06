Перше торгове судно залишило порт Великої Одеси - Кубраков

11:25 16 серпня Київ, Україна





Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. порту Великої Одеси вийшло та тримає курс на Босфор перше торгове судно у рамках тимчасового коридору.Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (прапор Гонконг) вийшов із порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором у/з чорноморських морських портів України", - написав Кубраков.

За словами віцепрем'єра, контейнеровоз, що перебував у порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту - понад 30 тис. тонн вантажу (2114 контейнерів), у тому числі з продовольством.