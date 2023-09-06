Перше торгове судно залишило порт Великої Одеси - Кубраков

З порту Великої Одеси вийшло та тримає курс на Босфор перше торгове судно у рамках тимчасового коридору.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За словами віцепрем'єра, контейнеровоз, що перебував у порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту - понад 30 тис. тонн вантажу (2114 контейнерів), у тому числі з продовольством.
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