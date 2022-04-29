Перша в історії закупівля Міноборони через Агентство НАТО без посередників

12:03 01 грудня Київ, Україна

Через агентство Північноатлантичного Альянсу (НАТО) , вперше без посередників, Міноборони України закупило військові товари для потреб ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Місії України при НАТО на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 1 грудня.

"Вітаємо Міністерство оборони України з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилася перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агентство НАТО з підтримки і постачання для потреб ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Довідка:

Агентство НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) - головна логістична організація НАТО, утворена об'єднанням Агентства НАТО з технічного обслуговування і постачання, Агентства управління центрально трубопроводами та Агентства НАТО з авіаперевезеннями.



АНПП - виконавчий орган Організації НАТО з підтримки і постачання, учасниками якого є всі держави-члени НАТО. Держави мають представників у наглядовій раді Агентства, яка контролює і управляє діяльністю АНПП.



Агентство об'єднує в одній організації логістику, закупівлі, забезпечує спільні міжнародні рішення для зацікавлених сторін. Створення АНПП вписується в рамки нового підходу НАТО з оборонних витрат, ключовим елементом якого є розумна підтримка.



Штаб-квартира агентства знаходиться в Капеллені, (Велике Герцогство Люксембург), його оперативні центри розміщені в Люксембурзі, Франції, Угорщині та Італії.