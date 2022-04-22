"Перестаралися з нацизмом": Кремль не знає, як закінчити війну

16:24 22 квітня Київ, Україна

У внутрішньополітичному блоці адміністрації президента Росії (АП) дійшли висновку: зараз немає «хороших піар-сценаріїв виходу» з війни, які б не призвели до падіння рейтингу путіна.

Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на три джерела, близькі до АП.



Такі «сценарії» у внутрішньополітичному блоці почали опрацьовувати кілька тижнів тому.

«Подивилися, покрутили — якогось зрозумілого сценарію не видно. Тому [громадську] думку до можливого проведення переговорів [і укладання миру] вирішили не готувати, пустили все на самоплив», — пояснює один із співрозмовників.

У Кремлі впевнені, що більшість росіян серйозно сприймають війну як «боротьбу з нацистами та нацизмом». На підтвердження цього вони посилаються на результати закритих соціологічних опитувань (російська влада багато років використовує їх), проте в умовах пропаганди, цензури та репресій такі дослідження навряд чи відображають реальність.



Проте в АП продовжують орієнтуватися на власні дані, що свідчать, за твердженням, про войовничий настрій населення Росії. Зокрема, на думку Кремля, однією з найсерйозніших перешкод для «виходу суспільства з війни» може стати «позиція багатьох представників середнього класу», яка нібито підтримує «спецоперацію». Посилаючись на ті самі закриті опитування, співрозмовники стверджують, що ці «представники середнього класу» впевнені: «У війні треба йти до переможного, якщо вже її розпочали — до Києва чи навіть до Львова. Відступати не можна».

«Поки що подушка накопичень у таких людей є. Прямо зараз оновлювати техніку більшості їх не треба. Доходи дозволяють практично не помічати зростання цін на продовольство. Натомість вони відчувають, що виступають за свою країну, за справедливість», — пояснює одне із джерел.

Побічно ці слова можуть підтверджувати підсумки опитування тисячі жителів Москви, проведеного компанією Russian Field на замовлення опозиційного політика Романа Юнемана. Серед групи людей, доходи яких дозволяють купити «практично всі», за продовження спецоперації висловилися 62%, за мирні переговори — 29%. У групі людей із доходами, які дозволяють купити побутову техніку, підтримка продовження війни становить 54%, переговорів – 37%. При цьому серед громадян, доходів яких не вистачає навіть на продукти, за війну висловлюються лише 40%, а мирні переговори — 43%.



Проте соціолог Григорій Юдін наголосив, що такі результати можуть пояснюватися тим, що «значна частина російського середнього класу — це силовики та середнього рівня чиновники»: «Тобто, це прямі бенефіціари режиму. Або ті, хто знає, коли треба показувати лояльність».



На такому фоні в Кремлі «бояться можливого невдоволення» відступом військ та переговорами. За оцінкою влади, воно нібито може вилитися навіть у вуличні протести.



Цю гіпотезу пояснюють тим, що російська пропаганда переборщила з нагнітанням теми нацизму в Україні.

«Це надто сильні тригери, це пожвавлення пам'яті про Велику Вітчизняну, коли воювали з нацистами. Цю пам'ять пестували надто довго», - сказало джерело.

При цьому публічно співробітники АП підтримують цю риторику, оскільки вважають, що з громадською думкою «сперечатися пізно», а воювати все одно доведеться до якогось результату, який можна оголосити «перемогою».



Обидва співрозмовники впевнені, що у разі «придушення пропаганди» жодних протестів від прихильників війни чекати не доводиться.. За словами одного з них, «громадяни перестануть думати і говорити про нацистів, які повністю переключаться на свої особисті проблеми».



Підтримує ці міркування і соціолог Григорій Юдін. Він упевнений, що побоювання влади щодо можливих протестів прихильників «партії війни» пояснюються ілюзіями Кремля.