Перерізати логістику окупантів: у Мелітополі партизани підірвали залізницю

09:33 14 жовтня Київ, Україна

Однією з умов, що сприяють настанню ЗСУ, є порушення логістики, або шляхів постачання озброєння, боєприпасів та пального. Найбільш зручною для окупантів є залізниця. Ось на неї й спрямовані зусилля партизанів.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, у п'ятницю 13-го мелітопольські партизани підірвали в окупованому місті потяг російських загарбників.

Йдеться про потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпасу та палива, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку, награблену залізну руду, зерно та інше майно. Вибух пролунав о 7:40, відомо про пошкодження 150 метрів залізниці та тепловоза.

Загарбники оточили місце події, вони хочуть приховати факт диверсії та розшукати партизанів.

"Партизани ж уже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому.Нагадаємо, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, здійснена партизанами Запорізької області", - додали ЦНС.

Тим часом Сили спеціальних операцій підтвердили, що підрозділ руху опору відрізав окупантів від постачання боєприпасів та палива на Запорізькому напрямку. Встановлюється додаткова інформація про російські втрати.

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"Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії Росії", - повідомляє прес-служба в Telegram.

Як повідомлялося раніше, днями було знищено міст на трасі між окупованими містами Горлівка-Ясинувата. У прес-службі східного угруповання військ зазначали, що цією дорогою загарбники могли швидко перекидати необхідне.

Таким чином, підрив цієї траси став ще одним "дзвіночком", що тепер загарбникам стане складніше забезпечувати своє угруповання неподалік Бахмута.