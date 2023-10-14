Перерізати логістику окупантів: у Мелітополі партизани підірвали залізницю

Однією з умов, що сприяють настанню ЗСУ, є порушення логістики, або шляхів постачання озброєння, боєприпасів та пального. Найбільш зручною для окупантів є залізниця. Ось на неї й спрямовані зусилля партизанів.
Як повідомили у Центрі національного спротиву, у п'ятницю 13-го мелітопольські партизани підірвали в окупованому місті потяг російських загарбників.
Йдеться про потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпасу та палива, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку, награблену залізну руду, зерно та інше майно. Вибух пролунав о 7:40, відомо про пошкодження 150 метрів залізниці та тепловоза.
Загарбники оточили місце події, вони хочуть приховати факт диверсії та розшукати партизанів.
Тим часом Сили спеціальних операцій підтвердили, що підрозділ руху опору відрізав окупантів від постачання боєприпасів та палива на Запорізькому напрямку. Встановлюється додаткова інформація про російські втрати.
. Інформація від ЦНС." width="710" height="444" />
Як повідомлялося раніше, днями було знищено міст на трасі між окупованими містами Горлівка-Ясинувата. У прес-службі східного угруповання військ зазначали, що цією дорогою загарбники могли швидко перекидати необхідне.
Таким чином, підрив цієї траси став ще одним "дзвіночком", що тепер загарбникам стане складніше забезпечувати своє угруповання неподалік Бахмута.
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