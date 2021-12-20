Перепис населення проведуть мінімум через рік

До моменту подолання епідеміологічного кризи, в Україні не будуть проводити перепис населення. За прогнозами, найближчий підрахунок чисельності українців проведуть не раніше, ніж через один-два роки.
Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час брифінгу.
Разом з тим, міністр стверджує, що Державна служба статистики до проведення перепису населення готова.
За словами Немчинова, у керівництва Держкомстату є три сценарії: варіант класичної перепису, опитування і комбінована перепис. Сам міністр виступає за комбіновану перепис з максимальним використанням нових технологій.
Раніше Кабінет міністрів оприлюднив результати електронної перепису населення: за станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає в себе населення Криму і окупованих територій Донбасу).
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