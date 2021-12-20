Перепис населення проведуть мінімум через рік

17:00 22 липень Київ, Україна

До моменту подолання епідеміологічного кризи, в Україні не будуть проводити перепис населення. За прогнозами, найближчий підрахунок чисельності українців проведуть не раніше, ніж через один-два роки.



Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час брифінгу.



Разом з тим, міністр стверджує, що Державна служба статистики до проведення перепису населення готова.

«Перепис потрібно обов'язково проводити, але це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавірус - 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли провести перепис у 2021 році, то в березні 2020 роки ми мали б почати підготовку. І, якщо ми будемо це проводити в класичному вигляді, то це не в цьому році точно і, я думаю, не в наступному », - сказав Немчинов

За словами Немчинова, у керівництва Держкомстату є три сценарії: варіант класичної перепису, опитування і комбінована перепис. Сам міністр виступає за комбіновану перепис з максимальним використанням нових технологій.

Раніше Кабінет міністрів оприлюднив результати електронної перепису населення: за станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає в себе населення Криму і окупованих територій Донбасу).