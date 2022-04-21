Перемир'я на Великдень не буде, - заявили в росії

09:41 21 квітня Київ, Україна

Антоніу Гутерреш закликав встановити з 21 квітня «Великодню гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів та евакуації цивільних.



Росія відхилила пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголосити чотириденну гуманітарну паузу на Великодні свята для виведення цивільних осіб з Маріуполя та доставки гумдопомоги до постраждалих районів. Про це написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Твіттері.



«Антоніу Гутерреш закликав встановити з 21 квітня великодню гуманітарну паузу для організації гуманітарних коридорів та евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за кілька годин на радбезі. Слухайте і ви! Не мені ж одному це тройло (отрута – ред.) регулярно терпіти», – зауважив Кислиця.



Заступник російського постпреду рф при ООН Дмитро Полянський назвав пропозиції щодо припинення вогню «псевдомиротворчими, брехливими та нещирими», заявивши, що пауза дала б Україні «перепочинок» для отримання зброї.



Зазначимо, що поліція посилить охорону храмів на Великдень. Раніше прессекретар Антоніу Гутерреша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи зі Страсного четверга та до Великодня у неділю 24 квітня, щоб дозволити низці гуманітарних коридорів відкритись.



У Європейському Союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша припинити бойові дії в Україні на Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.