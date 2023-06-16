Перехоплено розмову окупантів про підрив Каховської ГЕС – СБУ

11:08 09 червня Київ, Україна

Служба безпеки перехопила розмову, в якій окупанти зізнаються у підриві Каховської ГЕС, здійсненої російською диверсійною групою.

За інформацією, наданою прес-службою СБУ, загарбники розробили план шантажу України шляхом підриву греблі та спровокували техногенну катастрофу на півдні країни.

У перехопленій розмові окупант докладно описує наслідки цієї катастрофи, що їх приховують у Росії - підвищення рівня води, затоплення територій та масштабні руйнування.