Перехоплено розмову окупантів про підрив Каховської ГЕС – СБУ

Служба безпеки перехопила розмову, в якій окупанти зізнаються у підриві Каховської ГЕС, здійсненої російською диверсійною групою.
За інформацією, наданою прес-службою СБУ, загарбники розробили план шантажу України шляхом підриву греблі та спровокували техногенну катастрофу на півдні країни.
У перехопленій розмові окупант докладно описує наслідки цієї катастрофи, що їх приховують у Росії - підвищення рівня води, затоплення територій та масштабні руйнування.
За інформацією, наданою прес-службою СБУ, загарбники розробили план шантажу України шляхом підриву греблі та спровокували техногенну катастрофу на півдні країни.
У перехопленій розмові окупант докладно описує наслідки цієї катастрофи, що їх приховують у Росії - підвищення рівня води, затоплення територій та масштабні руйнування.
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