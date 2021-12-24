Перехідний уряд - порятунок для Венесуели

Стався розкол політичної влади в Венесуелі продовжує турбувати світову спільноту. Проти країни запроваджені економічні санкції. Але вихід з ситуації, що склалася є. Так, за опублікованим вчора Держдепом США заявою, Сполучені Штати, Євросоюз, більшість Групи Ліми і країни-учасники Міжнародної контактної групи по Венесуелі допустили пом'якшення санкцій проти республіки за умови політичного прогресу в ній.
У зв'язку з цим згадані країни закликають владу Венесуели створити перехідний уряд, який "поведе країну до вільних і чесних президентських виборів".
Нагадаємо, парламентські вибори в республіці заплановано на 6 грудня поточного року.
В якості легітимного глави держави Гуайдо визнали США, учасники Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн Євросоюзу. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сирія і Туреччина.
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