Перехідний уряд - порятунок для Венесуели

09:14 15 серпень Київ, Україна

Стався розкол політичної влади в Венесуелі продовжує турбувати світову спільноту. Проти країни запроваджені економічні санкції. Але вихід з ситуації, що склалася є. Так, за опублікованим вчора Держдепом США заявою, Сполучені Штати, Євросоюз, більшість Групи Ліми і країни-учасники Міжнародної контактної групи по Венесуелі допустили пом'якшення санкцій проти республіки за умови політичного прогресу в ній.

"Ми підкреслюємо готовність всіх країн, які здійснюють економічні санкції, обговорити їх пом'якшення в контексті політичного прогресу", - зазначено в документі.

У зв'язку з цим згадані країни закликають владу Венесуели створити перехідний уряд, який "поведе країну до вільних і чесних президентських виборів".

"Вибори в Національну асамблею не є політичним виходом і можуть лише сильніше поляризувати і без того розколоте суспільство", - відзначили в заяві.

Нагадаємо, парламентські вибори в республіці заплановано на 6 грудня поточного року.

фото: венесуэльская нефть явилась поводом борьбы мировых держав

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Раніше ЄС розширив список санкцій для Венесуели, внісши в нього 11 чиновників і парламентарів. У відповідь на це республіка вислала главу представництва Євросоюзу в Каракасі Ісабель Бріланте Педросу.В кінці січня 2019 року в Венесуелі розпочалися масові протести проти чинного президента Ніколаса Мадуро. На тлі заворушень лідер опозиційного парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.

В якості легітимного глави держави Гуайдо визнали США, учасники Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн Євросоюзу. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сирія і Туреччина.