Перехідний уряд - порятунок для Венесуели

Стався розкол політичної влади в Венесуелі продовжує турбувати світову спільноту. Проти країни запроваджені економічні санкції. Але вихід з ситуації, що склалася є. Так, за опублікованим вчора Держдепом США заявою, Сполучені Штати, Євросоюз, більшість Групи Ліми і країни-учасники Міжнародної контактної групи по Венесуелі допустили пом'якшення санкцій проти республіки за умови політичного прогресу в ній.

"Ми підкреслюємо готовність всіх країн, які здійснюють економічні санкції, обговорити їх пом'якшення в контексті політичного прогресу", - зазначено в документі.

У зв'язку з цим згадані країни закликають владу Венесуели створити перехідний уряд, який "поведе країну до вільних і чесних президентських виборів".

"Вибори в Національну асамблею не є політичним виходом і можуть лише сильніше поляризувати і без того розколоте суспільство", - відзначили в заяві.

Нагадаємо, парламентські вибори в республіці заплановано на 6 грудня поточного року.