Переговори в Туреччині закінчилися через три години: головні тези

15:09 29 березня Київ, Україна

Стамбулі завершилися переговори України та росії щодо припинення війни. Головні тези української делегації:

Михайло Подоляк

🔹 Україна функціонує дещо інакше, ніж росія. Для нас головне, щоб держава спілкувалася із суспільством. Імплементація рішення наслідуватиме процедуру: референдум, потім ратифікація парламентів країн гарантів.

🔹 Що стосується Криму, це окремий пункт договору. Протягом 15 років будемо з росією проводити переговори на півострові, протягом цього часу жодних військових дій.

🔹 Що стосується ОРДЛО - це також окремий пункт.



Давид Арахамія:

🔹 Наша перша перемога – переміщення переговорів із білорусі до Туреччини. Ми бачимо Туреччину як одну із гарантій безпеки для України.

🔹 Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Нашу пропозицію ми працювали над форматом, але нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікується. Ми навчені Будапештським меморандумом.

🔹 Країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни-гаранти будуть зобов'язані надати допомогу. Серед гарантів бачимо країни Радбезу ООН, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Польщу, Ізраїль.

🔹 У нас неврегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому поки що гаранти не працюватимуть на ці території. Деякі країни вже дали попередню згоду. Це та система, на якій ми хочемо збудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати до ЄС.



Олександр Чалий (член делегації):

🔹 Договір про гарантії безпеки - це можливий дипломатичний варіант закінчення війни (Це можливість відновити дипломатію та територіальну цілісність та безпеку України.)

🔹 Ключова вимога до договору – чіткі гарантії безпеки України, які мають бути аналогічними до 5 статті НАТО. Тобто якщо Україна буде об'єктом агресії, ми маємо право три дні вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не приведуть, то країни-гаранти повинні допомогти озброєнням і навіть закрити небо.

🔹 Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зобов'язується фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової та без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично зафіксовано у декларації про суверенітет 1990 року.

🔹 Відповідно до цих гарантій, які фактично дорівнюють гарантіям статті 5 НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази, військові контингенти і не вступатимемо до військово-політичних союзів. Проведення військових навчань на нашій території лише за згодою країн-гарантів.