Переговори в Джидді демонструють відмінність у позиціях Китаю та росії - ISW

10:22 08 серпня Київ, Україна





Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), на це звернула увагу газета The Financial Times. Переговори щодо припинення війни в Україні в Саудівській Аравії продемонстрували різницю у поглядах між росією та Китаєм з приводу "конфлікту", при цьому ймовірно, що в китайських елітах загострюється невдоволення діями москви.Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), на це звернула увагу газета The Financial Times.

"Повідомляється, що на переговорах у Джидді (Саудівська Аравія) 5-6 серпня стала очевидною незгода Китаю з росією щодо будь-якого врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, журналісти видання наголосили, що китайські представники на зустрічі були "конструктивними" і прагнули показати, що позиція Китаю відрізняється від російської. За словами одного з європейських дипломатів, який був присутній на переговорах, "сама присутність Китаю показує, що росія стає все більш ізольованою". При цьому китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі такого формату, яка, ймовірно, також виключатиме участь росії.



Російське інсайдерське джерело також стверджувало, що росія відкинула китайський мирний план війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 р., знову представлений китайською делегацією на переговорах у Саудівській Аравії, і деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва в Україні.