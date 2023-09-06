Переговори в Джидді демонструють відмінність у позиціях Китаю та росії - ISW

Переговори щодо припинення війни в Україні в Саудівській Аравії продемонстрували різницю у поглядах між росією та Китаєм з приводу "конфлікту", при цьому ймовірно, що в китайських елітах загострюється невдоволення діями москви.
Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), на це звернула увагу газета The Financial Times.
Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), на це звернула увагу газета The Financial Times.
Зокрема, журналісти видання наголосили, що китайські представники на зустрічі були "конструктивними" і прагнули показати, що позиція Китаю відрізняється від російської. За словами одного з європейських дипломатів, який був присутній на переговорах, "сама присутність Китаю показує, що росія стає все більш ізольованою". При цьому китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі такого формату, яка, ймовірно, також виключатиме участь росії.
Російське інсайдерське джерело також стверджувало, що росія відкинула китайський мирний план війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 р., знову представлений китайською делегацією на переговорах у Саудівській Аравії, і деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва в Україні.
Російське інсайдерське джерело також стверджувало, що росія відкинула китайський мирний план війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 р., знову представлений китайською делегацією на переговорах у Саудівській Аравії, і деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва в Україні.
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