Переговори Україна-Росія у Стамбулі 29 березня

11:15 29 березня Київ, Україна

Представники делегацій України та РФ о 10.00 у палаці Долмабахчі у Стамбулі (Туреччина) розпочали переговори щодо припинення війни. Перед початком зустрічі перед учасниками виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган, закликавши відновити мир між двома країнами.

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента України, член української делегації Михайло Подоляк.

"Продовження війни не принесе нікому користі", – зазначив Ердоган.

Делегацію України, крім Подоляка, на переговорах представляють: голова парламентської фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Рєзніков, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін, нардеп від "Голосу" Рустем Умеров, заступник міністра закордонних справ Микола Точі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки України. Світ в Україні – наше головне завдання”, – написав у Telegram Тимошенко.



