Переговори США та РФ про безпеку мають відбуватися за участю ЄС - Боррель

Переговори щодо європейської безпеки мають відбуватися в координації та за участю Євросоюзу, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.
Він також назвав неприйнятними вимоги, які пред'являються російським президентом Путіним до Заходу.
У вівторок Боррель обговорив питання накопичення Росією військ поблизу України із міністром зовнішніх справ Великобританії Елізабет Трасс. Він наголосив на важливості участі ЄС у переговорах з європейської безпеки.
"Підтвердив підтримку територіальної цілісності України. Будь-які обговорення мають відбуватися в координації та за участю ЄС", - написав чиновник у Twitter.
Трасс і Боррель погодили позиції щодо того, що подальше російське вторгнення матиме масштабні наслідки і означатиме значні втрати для Росії, а Україні надається координована підтримка, заявила глава британської дипломатії.
Напередодні в інтерв'ю німецькій Die Welt Боррель ще раз наголосив, що ЄС має бути безпосередньо залучений до переговорів США та РФ з європейської безпеки, пише Politico.
10 січня США планують провести з Росією Діалог стратегічної стабільності, 12 січня відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го – засідання ОБСЄ.
"Якщо Москва, як заявлено, хоче поговорити про архітектуру безпеки в Європі та гарантії з січня, то це питання не лише Америки та Росії", - заявив головний європейський дипломат в інтерв'ю Die Welt.
У Держдепі США підтвердили політику тісної координації дій США із союзниками у Європі.
"Нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників та партнерів, нічого про них без них", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.
У ході переговорів із Росією сторони обговорять пропозиції, які РФ має до міжнародного співтовариства.
Боррель назвав вимоги Росії "неприйнятними".
"Вперше Москва озвучила свій порядок денний письмово у формі цієї угоди, - заявив Боррель в інтерв'ю. - Такого раніше не траплялося. Так роблять лише переможці - висувають свої умови".
"Москва добре розуміє, що дещо в цих пропозиціях є неприйнятним для наших європейських союзників і партнерів. Наше завдання визначити, чи є якийсь потенціал для діалогу", - заявив Прайс на брифінгу в середу.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про недопущення розширення НАТО та вступ туди колишніх республік СРСР.
НАТО виключає право вето третіх сторін на вступ країн до Альянсу. США та Європа не раз заявляли про підтримку України перед російською агресією. Росія заперечує свою роль у ескалації напруги в регіоні.
Він також назвав неприйнятними вимоги, які пред'являються російським президентом Путіним до Заходу.
У вівторок Боррель обговорив питання накопичення Росією військ поблизу України із міністром зовнішніх справ Великобританії Елізабет Трасс. Він наголосив на важливості участі ЄС у переговорах з європейської безпеки.
"Підтвердив підтримку територіальної цілісності України. Будь-які обговорення мають відбуватися в координації та за участю ЄС", - написав чиновник у Twitter.
Трасс і Боррель погодили позиції щодо того, що подальше російське вторгнення матиме масштабні наслідки і означатиме значні втрати для Росії, а Україні надається координована підтримка, заявила глава британської дипломатії.
Напередодні в інтерв'ю німецькій Die Welt Боррель ще раз наголосив, що ЄС має бути безпосередньо залучений до переговорів США та РФ з європейської безпеки, пише Politico.
10 січня США планують провести з Росією Діалог стратегічної стабільності, 12 січня відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го – засідання ОБСЄ.
"Якщо Москва, як заявлено, хоче поговорити про архітектуру безпеки в Європі та гарантії з січня, то це питання не лише Америки та Росії", - заявив головний європейський дипломат в інтерв'ю Die Welt.
У Держдепі США підтвердили політику тісної координації дій США із союзниками у Європі.
"Нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників та партнерів, нічого про них без них", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.
У ході переговорів із Росією сторони обговорять пропозиції, які РФ має до міжнародного співтовариства.
Боррель назвав вимоги Росії "неприйнятними".
"Вперше Москва озвучила свій порядок денний письмово у формі цієї угоди, - заявив Боррель в інтерв'ю. - Такого раніше не траплялося. Так роблять лише переможці - висувають свої умови".
"Москва добре розуміє, що дещо в цих пропозиціях є неприйнятним для наших європейських союзників і партнерів. Наше завдання визначити, чи є якийсь потенціал для діалогу", - заявив Прайс на брифінгу в середу.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про недопущення розширення НАТО та вступ туди колишніх республік СРСР.
НАТО виключає право вето третіх сторін на вступ країн до Альянсу. США та Європа не раз заявляли про підтримку України перед російською агресією. Росія заперечує свою роль у ескалації напруги в регіоні.
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