Переговори скандинавських країн із Туреччиною про членство в НАТО закінчилися безрезультатно

20:29 27 травня Київ, Україна

Переговори між представниками турецької, шведської та фінської влади не принесли великого прогресу у подоланні позиції Анкари щодо вступу скандинавських країн до НАТО.
 
Як пише The Guardian, турецькі чиновники називають переговорний процес непростим і не можуть сказати, коли його буде продовжено.

За даними джерел, п'ятигодинні переговори включали як окремі зустрічі між турецькими чиновниками та їхніми колегами з Фінляндії та Швеції, так і тристоронні переговори між усіма сторонами.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара очікує, що Швеція та Фінляндія перестануть підтримувати групи, визнані в Туреччині терористичними — прихильників Робочої партії Курдистану (РПК) та послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного переслідування.

Шведська влада не погодилася із твердженнями Анкари про підтримку терористичних організацій.
«Це серйозні звинувачення, які не мають під собою жодних підстав. Насильству, тероризму та екстремізму немає місця в нашому демократичному суспільстві», — заявила у Твіттері глава МЗС Швеції Анн Лінде.