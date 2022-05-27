Переговори скандинавських країн із Туреччиною про членство в НАТО закінчилися безрезультатно

20:29 27 травня Київ, Україна

Переговори між представниками турецької, шведської та фінської влади не принесли великого прогресу у подоланні позиції Анкари щодо вступу скандинавських країн до НАТО.

Як пише The Guardian, турецькі чиновники називають переговорний процес непростим і не можуть сказати, коли його буде продовжено.



За даними джерел, п'ятигодинні переговори включали як окремі зустрічі між турецькими чиновниками та їхніми колегами з Фінляндії та Швеції, так і тристоронні переговори між усіма сторонами.



За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара очікує, що Швеція та Фінляндія перестануть підтримувати групи, визнані в Туреччині терористичними — прихильників Робочої партії Курдистану (РПК) та послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного переслідування.



Шведська влада не погодилася із твердженнями Анкари про підтримку терористичних організацій.