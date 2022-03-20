Переговори з РФ можуть тривати кілька тижнів - Подоляк

07:56 19 березня Київ, Україна

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначає, що переговори з РФ можуть тривати кілька тижнів, незважаючи на певні зрушення в ході переговорного процесу.

В інтерв'ю Bloomberg TV з офісу в Києві він сказав, що переговори з Росією можуть продовжитися принаймні "кілька тижнів або довше", хоча "є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною".



Глава делегації РФ, помічник президента Володимир Мединський заявив у п'ятницю журналістам, що нейтральний статус України та її невступ до Північноатлантичного альянсу є темами, за якими Москва та Київ максимально зблизили позиції на переговорах.

"Тема нейтрального статусу та невступу України до НАТО є одним із ключових пунктів переговорів, це той пункт, по якому сторони максимально зблизили свої позиції", - сказав він.

Водночас, додав Мединський, у цих пунктах є нюанси, пов'язані із гарантіями безпеки для України.

"Нюанси, пов'язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до наявних у разі відмови від вступу до блоку НАТО", - додав Мединський.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" в Україні.. Західні країни у відповідь на це запровадили масштабні санкції проти Росії.



Перші переговори представників Росії та України відбулися 28 лютого у Гомельській області Білорусії.. Потім делегації зустрічалися 3 березня у Біловезькій пущі, у Брестській області – 7 березня.. Мединський повідомляв раніше, що ухвалено рішення проводити подальші переговори щодня в режимі відеоконференцзв'язку.