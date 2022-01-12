Переговори з Москвою неможливі без деескалації ситуації на українських кордонах - голова комітету Бундестагу

13:22 12 січень Київ, Україна

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, що не може бути переговорів із Москвою без деескалації ситуації на українських кордонах.

"Причиною для серйозних переговорів є деескалація з боку Росії", - заявила Штрак-Циммерманн в ефірі німецької медіакомпанії Deutschlandfunk у середу, 12 січня.

Зосередження російських військ на східному кордоні України вона називала "грою м'язами та погрозами".

"Влада в Москві хоче показати, що вона готова вторгнутися в Україну. Вимоги до західного Альянсу, наприклад, гарантувати відмову від експансії на схід, є неприйнятними. Кожна сторона сама вирішує, з ким їй працювати", - наголосила депутат від Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини, яка входить до урядової коаліції.

Ця заява прозвучала на тлі переговорів Ради НАТО-РФ на рівні послів, які відбуваються сьогодні. У ході переговорів планується обговорити вимоги Росії з питань безпеки та потенційного розширення Альянсу на схід. У Москві хочуть від Заходу письмові гарантії того, що в НАТО не прийматимуть нових країн колишнього СРСР, зокрема, й Україну. На Заході дотримуються позиції, що кожна країна сама має обирати свій вектор зовнішньополітичного розвитку.