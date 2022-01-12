Переговори з Москвою неможливі без деескалації ситуації на українських кордонах - голова комітету Бундестагу

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, що не може бути переговорів із Москвою без деескалації ситуації на українських кордонах.
Зосередження російських військ на східному кордоні України вона називала "грою м'язами та погрозами".
Ця заява прозвучала на тлі переговорів Ради НАТО-РФ на рівні послів, які відбуваються сьогодні. У ході переговорів планується обговорити вимоги Росії з питань безпеки та потенційного розширення Альянсу на схід. У Москві хочуть від Заходу письмові гарантії того, що в НАТО не прийматимуть нових країн колишнього СРСР, зокрема, й Україну. На Заході дотримуються позиції, що кожна країна сама має обирати свій вектор зовнішньополітичного розвитку.
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