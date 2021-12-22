Переговори політичної підгрупи ТКГ перенесені

09:11 14 квітень Київ, Україна

Вчора, 13 квітня, мали відбутися переговори політичної підгрупи ТКГ, проте через присутність на них засудженої за тероризм Маї Пирогової, вони були перенесені на 27 квітня.
 
Про це повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.
"Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не почалася. Посол Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Маєю Пироговою, яку ОРДЛО приводять на переговори без будь-якого офіційного статусу і легітимізації", - написав Гармаш.
За його словами, ОРДЛО запропонували поміняти Пирогову на Казанського.
"Запрошені РФ представники ОРДЛО сьогодні підійшли до проблеми "творчо" і, симетрично Україні, заявили, що в "республіці" відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятним його участь в переговорах. Це через 11 місяців роботи Дениса в ТКГ! Його звинувачують за статтею, яка передбачає смертну кару з конфіскацією майна", - зазначив Гармаш.
Крім того, за його словами, опоненти запропонували ще два варіанти: просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським; або взагалі продовжувати переговори тільки "офіційними" представниками "сторін", без участі експертів і радників.