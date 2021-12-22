Переговори політичної підгрупи ТКГ перенесені

09:11 14 квітень Київ, Україна

Вчора, 13 квітня, мали відбутися переговори політичної підгрупи ТКГ , проте через присутність на них засудженої за тероризм Маї Пирогової, вони були перенесені на 27 квітня.

Про це повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.

"Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не почалася. Посол Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Маєю Пироговою, яку ОРДЛО приводять на переговори без будь-якого офіційного статусу і легітимізації", - написав Гармаш.

За його словами, ОРДЛО запропонували поміняти Пирогову на Казанського.

"Запрошені РФ представники ОРДЛО сьогодні підійшли до проблеми "творчо" і, симетрично Україні, заявили, що в "республіці" відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятним його участь в переговорах. Це через 11 місяців роботи Дениса в ТКГ! Його звинувачують за статтею, яка передбачає смертну кару з конфіскацією майна", - зазначив Гармаш.

Крім того, за його словами, опоненти запропонували ще два варіанти: просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським; або взагалі продовжувати переговори тільки "офіційними" представниками "сторін", без участі експертів і радників.