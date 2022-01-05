Переговори по Донбасу можуть перенести в "нейтральні країни"

Перший президент України, глава делегації в ТКГ заявив, що переговори по Донбасу можуть бути перенесені з Мінська.
Він зазначив, що в даний час переговори проходять в режимі відеоконференції, тому майданчик для них не має особливого значення. Однак за його словами, "є одне але" - "існує ймовірність того, що Росія введе війська в Білорусь". За словами Кравчука, в цьому випадку переговорів по Донбасу "там робити нічого".
Кравчук заявив, що майданчиком для переговорів можуть стати такі Швеція, Швейцарія або Фінляндія.
Кравчук заявив, що майданчиком для переговорів можуть стати такі Швеція, Швейцарія або Фінляндія.
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