Переговори по Донбасу можуть перенести в "нейтральні країни"

17:22 24 серпень Київ, Україна

Перший президент України, глава делегації в ТКГ заявив, що переговори по Донбасу можуть бути перенесені з Мінська.

"Столиця Республіки Білорусь не буде майданчиком для переговорів, якщо РФ запровадить свої війська на територію РБ", - сказав Леонід Кравчук

Він зазначив, що в даний час переговори проходять в режимі відеоконференції, тому майданчик для них не має особливого значення. Однак за його словами, "є одне але" - "існує ймовірність того, що Росія введе війська в Білорусь". За словами Кравчука, в цьому випадку переговорів по Донбасу "там робити нічого".



Кравчук заявив, що майданчиком для переговорів можуть стати такі Швеція, Швейцарія або Фінляндія.