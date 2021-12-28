Переговори щодо безпеки зі США розпочнуться після свят - глава МЗС Росії

07:09 28 грудень Київ, Україна

Переговори між Росією та США на вимогу Москви про західні гарантії, що виключають розширення НАТО на Україну, розпочнуться одразу після новорічних свят, заявив учора Сергій Лавров.



Свята у Росії триватимуть 10 днів, до 9 січня.



Раніше цього місяця Москва представила проєкти безпекових документів, в яких вимагалося, щоб НАТО відмовило в членстві Україні та іншим колишнім радянським країнам і згорнуло військове розгортання альянсу в Центральній та Східній Європі.



Вашингтон та його союзники відмовилися надати такі обіцянки, але заявили, що готові до переговорів.



Вимоги, що містяться в запропонованому російсько-американському договорі про безпеку та угоді про безпеку між Москвою та НАТО, були сформульовані на тлі різкого зростання напруженості через нарощування російських військ біля України, що викликало побоювання щодо можливого вторгнення.



Лавров заявив минулого тижня, що, окрім переговорів зі США, Москва розпочне окремі переговори з НАТО з цього питання, а також окремі переговори під егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ухвалив рішення скликати засідання Ради Росія-НАТО 12 січня, повідомив у суботу офіційний представник НАТО, додавши, що блок контактував з Росією щодо зустрічі.



Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок підтвердив, що зустріч відбудеться, назвавши переговори з НАТО важливими, але зазначив, що "деталі зустрічі ще в розробці" і дата ще не уточнюється.



Заступник міністра оборони Олександр Фомін у понеділок на брифінгу для військових аташе та представників іноземних посольств заявив, що конфронтаційна позиція НАТО, що зберігається щодо Росії ''змусила Москву вимагати гарантій безпеки. Альянс послідовно ігнорує інтереси Росії та ухиляється від справедливого обговорення наявних проблем”, - сказав Фомін.