Переговори по Brexit між Великобританією та ЄС тривають

13:36 04 жовтень Київ, Україна

Тривалий процес розставання з ЄС підриває авторитет Британії на світовій арені. Так, Франція вже звинуватила Британію в затягуванні переговорів по Brexit. Переговори про торговельну угоду між Британією та ЄС залишаються в глухому куті через "непримиренну та нереалістичну позицію" Британії, заявила Франція. І ось, інформагентство Reuters повідомило про новий раунд переговорів Великобританії та ЄС щодо умов торгівлі після Brexit у 2021 році. Переговори повинні пройти на наступному тижні.

Відповідної домовленості досягнуто в ході телефонної розмови британського прем'єра Бориса Джонсона та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн.

Вони відзначили, що за останні тижні було досягнуто прогресу, але залишилися суттєві прогалини - особливо в галузях торгівлі та рибальства, рівних умовах гри і управління.

Фон дер Ляйн і Джонсон доручили своїм учасникам переговорів по Brexit Мішелю Барньє та Девіду Фросту інтенсивно працювати, щоб спробувати заповнити ці прогалини.

Як повідомлялося, Єврокомісія направила в Лондон офіційне повідомлення про порушення урядом Великобританії угоди про вихід з ЄС.

Уряду Великобританії дається один місяць, щоб відреагувати на лист Єврокомісії. Якщо не будуть усунені суперечності, ЄК перейде до наступного етапу процедури - подання позову до суду.