Переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатися вже незабаром

15:56 01 грудня Київ, Україна

Україна досягла великого прогресу у проведенні реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, тому переговори щодо цього можуть розпочатися найближчим часом.



Про це заявила державний міністр із клімату та Європи при Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрманн в інтерв'ю виданню Rhenishe Post.

"Перспективи вступу України набирають обертів. Цілком можливо, що незабаром розпочнуться переговори. Темпи залежатимуть передусім від готовності України до реформ", - сказала Люрманн.

Вона зазначила, що під час візиту до Києва була вражена досягнутим прогресом, тож тепер важливо, щоб Україна зберегла "цей реформаторський імпульс".



У контексті візиту до української столиці міністр також згадала, що людям там дуже важко без опалення та електрики, і Німеччина, зокрема у співпраці з Францією, має організувати зимову допомогу для України.



Люрманн додала, що ЄС має постачати в Україну і більше озброєння, щоб зробити українські оборонні показники "ще кращими".