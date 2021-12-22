Переговори між США та РФ пройдуть у "три треки" - Лавров

13:46 22 грудень Київ, Україна

Раніше на вимоги Росії, спрямовані переважно на письмове підтвердження того, що НАТО не буде далі просуватися на схід, США відповіли відмовою. Вони пояснили, що не хочуть обговорювати питання безпеки європейських країн без їхньої участі в процесі. Але ситуація трохи змінилася.

Як і бажав Кремль, США дали згоду на проведення двосторонніх переговорів щодо "гарантій безпеки". Як заявив сьогодні, 22 грудня, глава МЗС РФ Сергій Лавров, почнуться переговори в січні 2022 року і пройдуть у три треки.

Лавров оцінив реакцію американських колег на висунуті Росією пропозиції щодо обговорення безпеки як "ділову".

Як висловився глава МЗС РФ, було узгоджено всі "організаційні модальності" наступних дій двох країн. Домовленість була досягнута на рівні глав МЗС та президентів Росії та США.

У планах січневої зустрічі буде обговорено насамперед проєкт угоди щодо "гарантій безпеки" між Росією та країнами НАТО.

У властивій йому грубуватій манері Лавров вказав на те, що заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга за вказаними вимогами Москва вважає "неадекватними" і запропонував Столтенбергу йти на пенсію, як людина, яка не справляється зі своїми обов'язками.