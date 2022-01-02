Переговори будуть змістовними: Єрмак про підготовку зустрічі Зеленського з Путіним

08:01 28 квітень Київ, Україна

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що за дорученням Володимира Зеленського, розпочато роботу по організації зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Єрмак заявив, що дата і місце переговорів президентів України і Росії поки невідомі, але переговори будуть змістовними.



Напередодні Зеленський повідомив, що доручив своєму Офісу почати узгоджувати терміни і місце проведення зустрічі з Путіним. "Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться", - висловив упевненість президент.

"В цей час вся команда президента Зеленського продовжує працювати. Необхідно продовжувати працювати у всіх напрямках і у всіх форматах. Тому що ми не знаємо, врешті-решт, який формат принесе на нашу землю спокій, коли ми зможемо повернути всі наші території і всіх наших людей і закінчити війну", - заявив Єрмак.

Він зазначив, що "переговори дуже непрості, але їх потрібно обов'язково продовжувати".

"Ви всі пам'ятаєте, що в минулому році вдалося досягти хоча б на кілька місяців, але повного припинення вогню на Донбасі, хоча, на жаль, після воно було з порушеннями, але ми бачили, що ті кілька місяців дали можливість нам зберегти життя наших героїв, наших людей на фронті", - сказав глава ОП.

Єрмак зазначив, що "він працює над організацією зустрічі президентів України і Росії, проте поки не відома ні дата, ні місце проведення цих переговорів".