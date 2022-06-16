Передані Литвою бронетранспортери вже на передовій

Передані Литвою бронетранспортери M113 вже на передовій в Україні.
Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у своєму мікроблозі Twitter.
24 травня Анушаускас заявив, що Литва відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113 американського виробництва, а також 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків, які Україна використовуватиме для робіт з розмінування.
З початку повномасштабного вторгнення росії Литва вже передала Україні важкі міномети, ракетний комплекс Stinger, протитанкову та зенітну зброю, боєприпаси, гранати, кулемети та автомати.
У травні литовський журналіст Андрюс Тапінас розпочав акцію зі збору 5 мільйонів євро на Bayraktar для ЗСУ. Половину суми вдалося зібрати вже за дві доби. Репортер розповів, що отримував пожертвування від людей з усієї Литви — міністрів, бізнесменів, вчителів та студентів.
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