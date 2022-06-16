Передані Литвою бронетранспортери вже на передовій

13:44 16 червня Київ, Україна

Передані Литвою бронетранспортери M113 вже на передовій в Україні.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

"Литовські M113 вже дісталися поля бою в Україні для захисту життів українських солдатів", - повідомив він.