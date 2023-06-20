Передача Україні винищувачів F-16 займе місяці

Представник Держдепартаменту США Стен Браун заявив, що будь-яка потенційна передача винищувачів F-16 Україні — чи то зі Сполучених Штатів, чи то від оператора-союзника — триватиме місяці.
За його словами, хоча самі США на сьогодні не оголосили про передачу винищувачів F-16 Україні, вони підтримують намір інших союзників доставити ці літаки до Києва.
У травні почали надходити повідомлення про те, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні частини свого парку F-16 і хочуть якнайшвидше розпочати навчання пілотів.
Але, за словами Брауна, передача таких літаків в Україну має бути "цілісним" підходом, включати навчання як пілотів, так і технічного обслуговування. Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання пілотів, ще до того, як з'явиться ліцензія на передачу літака.
Потім необхідно ідентифікувати самі літаки – чи їх доставлять через передачу третьою стороною або іншим механізмом, зазначив представник Держдепу.
За його словами, Держдепартамент вже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін, які надходять із таких країн як Нідерланди, щоб можна було розпочати навчання пілотів. Але він відмовився назвати конкретний термін завершення оформлення документів.
За його словами, хоча самі США на сьогодні не оголосили про передачу винищувачів F-16 Україні, вони підтримують намір інших союзників доставити ці літаки до Києва.
У травні почали надходити повідомлення про те, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні частини свого парку F-16 і хочуть якнайшвидше розпочати навчання пілотів.
Але, за словами Брауна, передача таких літаків в Україну має бути "цілісним" підходом, включати навчання як пілотів, так і технічного обслуговування. Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання пілотів, ще до того, як з'явиться ліцензія на передачу літака.
Потім необхідно ідентифікувати самі літаки – чи їх доставлять через передачу третьою стороною або іншим механізмом, зазначив представник Держдепу.
За його словами, Держдепартамент вже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін, які надходять із таких країн як Нідерланди, щоб можна було розпочати навчання пілотів. Але він відмовився назвати конкретний термін завершення оформлення документів.
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