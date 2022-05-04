Перед ВР віртуально виступить Борис Джонсон

12:55 03 травня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон віртуально виступить у вівторок, 3 травня, перед Верховною Радою, вітаючи боротьбу України проти російської тиранії.

Видання The Guardian наводить цитати Джонсона з промови перед українським парламентом.



Згадуючи про рішучість Великої Британії під час Другої світової війни, прем'єр-міністр Британії скаже, що "ми пам'ятаємо наш час найбільшої небезпеки як найкращий час".



За його словами, хоробрість, яку продемонстрували ті, хто намагався захистити свою країну від російських загарбників, означає, що війна також стане відома як "краща година" України.

"Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не означає проти духовної сили народу, який хоче бути вільним", – наводить видання слова Джонсона.

Промова перед українськими депутатами є своєрідною відповіддю президенту Володимиру Зеленському, який виступив із історичною промовою у Палаті громад у березні.



Джонсон стане першим світовим лідером, який виступає перед Верховною Радою від початку війни росії в Україні.