Перед візитом до Москви радники лідерів ФРН та Франції проведуть переговори з Єрмаком

18:22 04 січень Київ, Україна

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак проведе телефонні переговори з радником канцлера ФРН Єнсом Плетнером та дирадником президента Франції Еммануелем Бонном сьогодні, 4 січня.



Про це у вівторок, 4 січня, повідомила речниця керівника Офісу президента України Дар'я Зарівна.

"Андрій Єрмак проведе (телефонний. - Ред.) розмова з політрадниками лідерів ФРН та Франції перед їхньою поїздкою до Москви", - заявила вона, уточнивши, що телефонні консультації розпочнуться у вівторок о 19:00 за київським часом.

Також в ОПУ зазначили, що участь Єрмака у переговорах заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який є ключовим переговорником Кремля з питання врегулювання на Донбасі, з радниками лідерів Німеччини та Франції 6 січня у Москві не заплановано. Наразі про порядок денний переговорів не повідомляється.



Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) 7 січня зберуться на позачерговому віртуальному засіданні, щоб обговорити ситуацію на українсько-російському кордоні, а також вимоги Москви щодо безпеки.



Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив зустріч 12 січня з російськими чиновниками у форматі засідання Ради Росія-НАТО щодо ситуації в Україні.. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також підтвердила участь російських офіційних осіб у майбутній зустрічі у Брюсселі.



Перед цим, як очікується, 10 січня у Женеві Сполучені Штати Америки та Росія проведуть переговори щодо "напруженої ситуації навколо України" та контролю над ядерними озброєннями.



Раніше повідомлялося, що Росія стягує війська до кордону з Україною. За даними української та західної розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як припускав міністр оборони України Олексій Рєзніков, ймовірним часом для ескалації може бути кінець січня. США та ЄС пригрозили РФ найжорстокішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. У Москві ж заперечують інформацію щодо підготовки вторгнення в Україну.