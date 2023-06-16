Перед росією стоїть вибір, кинути додаткові сили до власного кордону або на фронт - британська розвідка

10:45 02 червня Київ, Україна

Російське командування зараз стоїть перед гострою дилемою: зміцнювати оборону у прикордонних регіонах росії чи зміцнювати свої позиції на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"Вранці 1 червня партизанські загони вдруге за останні десять днів атакували Білгородську область росії. У складній обстановці на полі бою безпілотні літальні апарати завдали удару по місту Білгород (35 км на території росії), тоді як влада евакуювала цивільне населення з прикордонного міста Шебекіно після обстрілу", - йдеться у звіті британських розвідників.

Розвідка зазначає, що російські військові та внутрішні війська, ймовірно, досягли швидшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попереднього. У той самий час, як визнало міноборони росії у своєму пресрелізі, їм для цього довелося застосувати на своїй території весь комплекс важкої техніки, включаючи ударні гелікоптери та вогнеметну систему ТОС-1А.