Перед росією стоїть вибір, кинути додаткові сили до власного кордону або на фронт - британська розвідка

Російське командування зараз стоїть перед гострою дилемою: зміцнювати оборону у прикордонних регіонах росії чи зміцнювати свої позиції на окупованих територіях України.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Розвідка зазначає, що російські військові та внутрішні війська, ймовірно, досягли швидшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попереднього. У той самий час, як визнало міноборони росії у своєму пресрелізі, їм для цього довелося застосувати на своїй території весь комплекс важкої техніки, включаючи ударні гелікоптери та вогнеметну систему ТОС-1А.
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