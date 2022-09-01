Перед повномасштабним вторгненням в Україну ФСБ активно шукала житло у Києві – The Washington Post

Співробітники Федеральної служби безпеки росії були настільки переконані у легкому захопленні Києва, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення активно займалися облаштуванням орендованих квартир у Києві. Вони були впевнені, що за 2-3 дні зможуть розміщувати там свої конспіративні штаби.
Про це пише The Washington Post з посиланням на дані української розвідки.
Про це пише The Washington Post з посиланням на дані української розвідки.
Інформація підтверджується перехопленими спецслужбами телефонними розмовами, де російські силовики вимагають у колег подробиці про квартири.
Крім того, підрозділ ФСБ, відомий усередині держави як департамент оперативної інформації, протягом багатьох років проводив таємні операції з проникнення в установи України, підкупу проросійських політиків і запобігання виходу країни з орбіти росії.
За словами офіційних осіб, кількість співробітників департаменту оперативної інформації серйозно збільшилася – у 2019 році становила 30 осіб, а напередодні повномасштабного вторгнення в Україну становила 160 осіб.
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