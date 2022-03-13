Перед початком саміту НАТО британський прем'єр і Зеленський провели телефонну розмову

15:09 14 червня Київ, Україна

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон і глава України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, головною темою якої стали питання євроатлантичної інтеграції України в контексті саміту НАТО

Деталі розмови повідомив Офіс Президента 14 червня.



Зеленський відзначив важливість чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка йде шляхом реформ в умовах складних викликів.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Прийшов час, щоб наші партнери і союзники підтримали Україну конкретними діями і рішеннями", - сказав президент.

Він наголосив на важливій ролі британського головування в Групі семи і подякував за закріплені в підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.



Зеленський також розповів Джонсону про ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України. Він зазначив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для України залишається високим.



Президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великобританією в сфері розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.



Крім того, Зеленський підняв питання протидії реалізації проєкту Північний потік-2, який є в сфері безпеки викликом для України, і зазначив, що його введення в дію неприпустиме.