Перед початком саміту НАТО британський прем'єр і Зеленський провели телефонну розмову

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон і глава України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, головною темою якої стали питання євроатлантичної інтеграції України в контексті саміту НАТО.
Деталі розмови повідомив Офіс Президента 14 червня.
Зеленський відзначив важливість чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка йде шляхом реформ в умовах складних викликів.
Зеленський відзначив важливість чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка йде шляхом реформ в умовах складних викликів.
Він наголосив на важливій ролі британського головування в Групі семи і подякував за закріплені в підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Зеленський також розповів Джонсону про ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України. Він зазначив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для України залишається високим.
Президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великобританією в сфері розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.
Крім того, Зеленський підняв питання протидії реалізації проєкту Північний потік-2, який є в сфері безпеки викликом для України, і зазначив, що його введення в дію неприпустиме.
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