PepsiCo та Mars внесені до списку спонсорів війни за підтримку російської економіки

12:29 01 вересня Київ, Україна





За словами представників НАЗК, незважаючи на заяви про зменшення своєї діяльності, припинення рекламних кампаній та призупинення виробництва, обидві компанії продовжують оперувати на території росії, виплачуючи значні податки до місцевого бюджету і, таким чином, підтримуючи економіку країни-агресора.



Перша з цих компаній, PepsiCo, спеціалізується на виробництві освіжаючих напоїв, соків, чіпсів, закусок, молочних продуктів та інших продуктів харчування. Вона працює під різними брендами, такими як Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Диво", "Слов'яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" та багатьма іншими.



Компанія вже понад пів століття присутня на російському ринку, маючи 19 заводів, більш ніж 20 тисяч співробітників і підтримуючи працевлаштування понад 40 тисяч сільськогосподарських працівників. У контексті галузі напоїв та харчових продуктів у росії, PepsiCo займає четверте місце за обсягом чистого прибутку.



Дивним чином компанія в перший рік повномасштабного вторгнення в іншу країну збільшила свої доходи. Так, виторг ТОВ "ПЕПСІКО ХОЛДИНГС" за 2022 рік зріс до 2,59 мільярда доларів (або 176,5 мільярда рублів), а чистий прибуток збільшився на 333%, досягнувши 525 мільйонів доларів порівняно з 2021 роком. Більше того, компанія перерахувала понад 115 мільйонів доларів (або 8,29 мільярда рублів) до російського бюджету як податкові відрахування.



У березні 2022 року, у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, компанія оголосила про призупинення рекламної діяльності та виробництва напоїв на російському ринку. Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв "7Up" та "Mirinda" під брендами "Evervess" та "Frustyle" було відновлено. Потім, у березні 2023 року, було відновлено виробництво напою "Pepsi" під брендами "Evervess" (вищий ціновий сегмент) та "Улюблений" (нижчий ціновий сегмент). Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) оголосило про внесення двох найбільших харчових компаній, PepsiCo та Mars , до списку міжнародних спонсорів війни. Цю інформацію надала пресслужба відомства 1 вересня.За словами представників НАЗК, незважаючи на заяви про зменшення своєї діяльності, припинення рекламних кампаній та призупинення виробництва, обидві компанії продовжують оперувати на території росії, виплачуючи значні податки до місцевого бюджету і, таким чином, підтримуючи економіку країни-агресора.Перша з цих компаній, PepsiCo, спеціалізується на виробництві освіжаючих напоїв, соків, чіпсів, закусок, молочних продуктів та інших продуктів харчування. Вона працює під різними брендами, такими як Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Диво", "Слов'яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" та багатьма іншими.Компанія вже понад пів століття присутня на російському ринку, маючи 19 заводів, більш ніж 20 тисяч співробітників і підтримуючи працевлаштування понад 40 тисяч сільськогосподарських працівників. У контексті галузі напоїв та харчових продуктів у росії, PepsiCo займає четверте місце за обсягом чистого прибутку.Дивним чином компанія в перший рік повномасштабного вторгнення в іншу країну збільшила свої доходи. Так, виторг ТОВ "ПЕПСІКО ХОЛДИНГС" за 2022 рік зріс до 2,59 мільярда доларів (або 176,5 мільярда рублів), а чистий прибуток збільшився на 333%, досягнувши 525 мільйонів доларів порівняно з 2021 роком. Більше того, компанія перерахувала понад 115 мільйонів доларів (або 8,29 мільярда рублів) до російського бюджету як податкові відрахування.У березні 2022 року, у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, компанія оголосила про призупинення рекламної діяльності та виробництва напоїв на російському ринку. Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв "7Up" та "Mirinda" під брендами "Evervess" та "Frustyle" було відновлено. Потім, у березні 2023 року, було відновлено виробництво напою "Pepsi" під брендами "Evervess" (вищий ціновий сегмент) та "Улюблений" (нижчий ціновий сегмент).

Окрім цього, PepsiCo представила на ринку новий бренд лимонаду під назвою "Російський подарунок", замінюючи попередні продукти. Компанія також продовжує займатися виробництвом та розповсюдженням інших товарів, таких як чіпси, снеки та молочні продукти. ЗМІ повідомляють, що чіпси Lay's компанії PepsiCo були виявлені у харчових запасах російських солдатів.

"Факт наявності понад 580 відкритих вакансій на сайті компанії також свідчить про її безперечні наміри залишатися на російському ринку. Створюючи нові робочі місця, іноземні компанії сприяють зниженню безробіття та вирішенню пов'язаних із ним соціальних проблем", - вважають у НАЗК.



Mars, інша велика компанія, також спеціалізується на виробництві харчових продуктів, відомих своїми шоколадними батончиками, а також на виробництві кормів для домашніх тварин, жувальних гумок, напоїв, страв швидкого приготування та консервованих соусів. Серед ключових торгових марок Mars можна назвати Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, а також бренди для тварин, такі як Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Компанія також має серію брендів під маркою Wrigley.



Mars активно працює на російському ринку вже понад 30 років та інвестувала в економіку країни-агресора близько 2,5 мільярда доларів. Компанія створила понад 6 тисяч робочих місць та володіє 10 фабриками на території росії.



Незважаючи на обіцянки скоротити свою діяльність у росії після початку повномасштабної військової агресії, Mars продовжує свою роботу на російському ринку зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з попереднім роком. Виторг ТОВ "Марс" за 2022 рік досяг 2,45 мільярда доларів (або 176,5 мільярда рублів), а чистий прибуток зріс на 59%, склавши 377 мільйонів доларів (або 27,2 мільярда рублів). Крім того, компанія сплатила податків до бюджету росії на суму понад 93 мільйони доларів (або 6,76 мільярда рублів).



Сайт компанії ТОВ "Марс" у росії, також як і PepsiCo, активно розміщує оголошення про набір нових співробітників, пропонуючи понад 100 актуальних вакансій.